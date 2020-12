Emma Marrone, la tristezza per la morte del cane Gaetano

Condividi

"Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto arrivederci Gaetano".



Con queste parole, inizia il messaggio di Emma Marrone dedicato all'amato cane Gaetano. Attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, la cantane condivide con tutti i suoi follower il dolore per la scomparsa dell'amico a quattro zampe.



"Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto", scrive Emma nel post.