Emma Marrone: "Gli uomini li terrorizzo"

Condividi

Foto Instagram @real_brown

In una nuova intervista a Il Messaggero, Emma Marrone parla della sua visione della donna e della maternità raccontando i suoi progetti per il futuro: "Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?'. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli", racconta.



Dopo diverse storie mediatiche, oggi Emma, 36 anni, ha deciso di tenere ben separata la sua vita privata da quella professionale, ma sui suoi rapporti sentimentali qualcosa dice: "Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna".



"Credo che la persona destinata a me esista e io la sto aspettando.", aveva detto Emma Marrone ospite a Verissimo (nel video sotto). "Io sono una che sta molto bene da sola, preferisco stare da sola che con chiunque. Oggi l'amore non c'è: il mio principe azzurro ha perso la strada, forse era meglio il TomTom del cavallo!".