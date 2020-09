Elvis finto e hamburger: le nozze di Lily Allen e David Harbour

Condividi

A meno di un anno dall'inizio della loro relazione, nell'ottobre 2019, Lily Allen, 35 anni, e David Harbour, 45, si sono sposati a Las Vegas, nella Graceland Chapel, con un finto Elvis Presley a fare da officiante, come vuole la tradizione delle nozze alternative di Las Vegas.



A pochi giorni dalla richiesta di licenza matrimoniale - che in America ti obbliga a fissare le nozze entro l'anno - la cantante di Smile e l'attore, lo sceriffo Hopper di Stranger Things, si sono detti sì davanti a un finto Elvis: lei in un vestito corto di Dior con velo in testa, lui in abito elegante.