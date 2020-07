Elon Musk: la nuova foto con X AE A-Xii

Condividi

Foto Twitter @elonmusk

L'imprenditore e inventore Elon Musk condivide su Twitter una nuova foto con il figlio X AE A-Xii e scrive: "Non può ancora usare il cucchiaino". Il fondatore di Tesla, 49 anni, è diventato padre a maggio, quando la compagna, la cantante e musicista Grimes, 32, ha dato alla luce il primo figlio..



Appena eletto da Forbes la quinta persona più ricca del mondo, Elon Musk insieme a Grimes aveva inizialmente scelto un nome leggermente diverso per il figlio (maschio): X Æ A-12, che poi è stato trasformato in X AE A-Xii perché la California non accetta né numeri né simboli nei nomi dei bambini.



Se comunque il nome è bizzarro, non meno originale era stato l'annuncio della dolce attesa di Grimes, arrivato via Instagram con una foto in cui appariva nuda con un feto disegnato sul ventre: nel video sotto, gli annunci di gravidanza più originali delle star.