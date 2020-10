Condividi

Elodie Di Patrizi in una nuova intervista al Corriere della sera racconta senza filtri la sua adolescenza difficile nelle strade di Quartaccio, a Roma. "A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno", a 15 anni “bevevo anche, uscivo e tornavo alle 7 del mattino. A 19 poi ha lasciato la casa dovev viveva con la sua famiglia perché la situazione era davvero complessa.



Il problema dei suoi genitori era la tossicodipendenza. "L'ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbè vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina".



Di fronte a questi problemi "ti senti sporca", spiega Elodie parlando della paura e del senso di vergogna che derivano da un'infanzia difficile. "I miei genitori non sono mai andati a parlare con un professore. Io ho la terza media e per dirlo ci ho messo anni: mi vergognavo come una ladra. Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame".