Elodie balla con la nonna in barca

Dopo aver scalato le classifiche musicali con due tormentoni estivi come Guaranà e Ciclone, Elodie si sta godendo una meritata vacanza in compagnia della sua famiglia. Durante una giornata in barca, la cantante inizia a ballare e coinvolge nei suoi passi di danza anche la nonna. Il ballo improvvisato viene pubblicato su Instagram dove conquista i follower della giovane cantante.



Nata e cresciuta nella zona del Quartaccio di Roma, Elodie ha il padre italiano mentre la madre è francese creola, originaria della Guadalupa.



