Elizabeth Gillies si è sposata (in stile Dynasty)

L'8 agosto 2020 si è sposata con una cerimonia intima (e finora segreta) la cantante, attrice e ballerina Elizabeth Gillies (detta Liz), diventata famosa per il ruolo di Fallon Carrington nella serie tv Dynasty (reboot della serie omonima degli anni '80). Il neo marito è il compositore e produttore Michael Corcoran. Ad annunciarlo è stata l'attrice stessa su Instagram, postando alcuni scatti delle nozze, avvenute in un'elegante fattoria nel New Jersey.



"Ho sempre avuto una cotta per lui, ma me la sono giocata bene", ha confessato Liz a Vogue raccontando la storia d'amore con Michael. I due stavano insieme da 6 anni e la proposta è arrivata mentre stavano andando a vedere la loro nuova casa: "Quando siamo arrivati mi ha portato in giardino. Non avevo idea di cosa stesse facendo. All'improvviso si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. Sono rimasta totalmente sorpresa. È stata una proposta perfetta", ha detto.



La data era stata fissata per aprile, poi è arrivata la pandemia: inizialmente i due avevano deciso di rimandare il matrimonio di un anno, poi hanno capito che preferivano fare un matrimonio più intimo: "Il virus ha messo molte cose in prospettiva". La cerimonia si è svolta l'8 agosto in una fattoria con 10 invitati e ad officiarla è stato il padre della sposa.



Sui vestiti da sposa l'attrice ha una certa esperienza: "Ne ho indossati così tanti sul set di Dynasty che ho sempre detto che mi sarei spoata in nero", ha detto scherzando. La scelta finale è un abito di raso semplcie e pulito, dall'allure vintage, senza spalline, con un velo di Oscar de la Renta. "Sono molto contenta di come è andata a finire. Non credo che l’avrei fatto diversamente. Alla fine è una giornata dedicata a te e alla persona che ami. Il resto non ha importanza".