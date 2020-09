Condividi

Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo, racconta come si sta preparando all'ingresso al Grande Fratello Vip e dice: "Sono agitata, non dormo da giorni però sono felice di iniziare questa nuova avventura. Ho scritto diverse lettere a Nathan Falco (il figlio, ndr.), lui è un bambino molto maturo, indipendente e responsabile, sono serena".



E sulla reazione dell'ex marito Flavio Briatore, invece, confessa: "Flavio non è contento di questa decisione, non era felice per niente ma ne abbiamo parlato e gli ho spiegato che volevo fare questa esperienza. Non so se lo ha accettato, vedremo".