Elisabetta Gregoraci: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Elisabetta Gregoraci per la sua prima intervista dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è ospite a Verissimo per parlare del suo percorso e delle reazioni della sua famiglia, il suo ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco: "Flavio mi ha detto che sono stata coraggiosa, ma gli hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”.



Sull’amicizia speciale nata con Pierpaolo Pretelli all’interno della Casa, la Gregoraci confida: “Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia”. E a Silvia Toffanin che le chiede se si sarebbe potuta innamorare di lui al di fuori dal reality, risponde: “Chi lo sa?”.