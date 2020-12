Elisabetta Gregoraci e gli altri ospiti di Verissimo

Sono appena usciti dalla casa del Grande Fratello Vip e saranno entrambi ospiti di Silvia Toffanin nella prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 11 dicembre a partire dalle 16 su Canale 5. Stiamo parlando di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, gli unici vip che, avuta la notizia del prolungamento del programma, hanno deciso di abbandonare il reality in vista delle festività, per stare accanto ai loro cari. Ma non solo. La puntata vedrà anche la partecipazione di Stash, da poco diventato papà , e di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che si innamorarono durante lo scorso Grande Fratello Vip e sono ormai insieme da dieci mesi Appuntamento sabato 11 dicembre a partire dalle 16 su Canale 5 con Verissimo.