Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha parlato per la prima volta della separazione dall'ex marito Flavio Briatore e confessa: "La separazione è una sofferenza continua. Nella nostra storia posso dire, e lui losa, che gli errori più grandi sono stati commessi da lui, ma quando l’ha capito era ormai troppo tardi", rivela.



"Io sono stata una grande compagna di vita, mi sono anche un po' annullata perché comuqnue lui è un uomo ingombrante". A distanza di tre anni dalla separazione, il rapporto tra loro è però ancora molto vivo: "Rimane sempre un grande affetto, io sono sempre presente nella sua vita perché siamo stati innamorati per tredici anni. Lui sa che può contare sempre su di me".



Sull’onda d’odio che l'ha investito dopo le dichiarazioni sulla decisone della chiusura delle discoteche dice: "Lo sgrido spesso. Sono sempre al suo fianco, ma non sono sempre d’accordo con quello che dice. Certe volte secondo me dovrebbe proprio tacere ma le persone non si possono cambiare".



Da tre anni dalla fine del matrimonio, nessuno dei due è riuscito a rifarsi una vita: "Non torno con lui, lui in realtà lo vedo piuttosto attivo diciamo. Io, invece, ho avuto solo una storia subito dopo Flavio ma è finita male. Faccio fatica a rinnamorami. Sono una donna indipendente e posso anche spaventare, però credo ancora nell’amore".