Elisabetta Canalis lascia Los Angeles per gli incendi: "Aria tossica"

Condividi

"Ciao ragazzi, noi siamo a Los Angeles ma ancora per poco perché abbiamo deciso di lasciare la città. L'aria è tossica, ci sono un sacco di incendi. Quelli che possono farlo stanno lasciando la città perché l'aria è davvero irrespirabile". Elisabetta Canalis documenta attraverso le storie su Instagram la sua fuga da Los Angeles.



Da settimane roghi e incendi stanno tormentando la California, costringendo in alcune zone centinaia di migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. La modella e attrice 42enne spiega che chi come lei ha la fortuna di poterlo fare, in questi giorni sta lasciando Los Angeles a causa del fumo che circonda la città e rende l'aria pesante. "Vi starete chiedendo dov'è Brian", dice spiegando ai follower perché il marito non è con lei, "Brian ha un lavoro serio per cui deve rimanere qui con i pazienti, ci raggiungerà nel weekend".