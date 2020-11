Elisa Di Francisca è incinta: "Rinuncio alle Olimpiadi, scelgo la vita"

Condividi

Elisa Di Francisca ha scelto la famiglia: è in dolce attesa e a maggio 2021 diventerà mamma per la seconda volta, rinunciando così alle Olimpiadi di Tokyo, rimandate causa pandemia. "Di fronte all’incertezza di un’Olimpiade ancora in bilico ho deciso di aggrapparmi al valore che mi hanno trasmesso i miei genitori, la famiglia, e di credere in un mondo migliore. L’Olimpiade non dipende da me, un figlio sì", ha detto la schermitrice italiana in un'intervista al Corriere della Sera.



Lo scorso giugno Elisa Di Francisca ci aveva raccontato in un videomessaggio (sopra) le sue incertezze professionali in seguito al primo lockdown: "Non so cosa farò io, da un lato c'è la scherma e la voglia di chiudere una carriera importante, dall'altro c'è anche la voglia di coltivare la mia famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Ettore, vedremo!".



Oggi sappiamo che ha vinto la famiglia: "Sono felice di essere uscita dall’empasse e aver preso la mia strada. Non sarei più riuscita a convivere con il malessere. Allatterò, crescerò i miei bambini, i Giochi li guarderò alla televisione senza rimpianti. Ho scelto un bambino, non ho scelto me".



Guarda nel video sotto, la sua ultima intervista in studio a Verissimo e le immagini del suo matrimionio.