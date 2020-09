Elettra Lamborghini verso le nozze: dai tre abiti ai testimoni

Condividi

Foto Instagram @elettramiuralamborghini

Tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. Mentre la cantante vola a Napoli per l'ultima prova dell'abito da sposa, Chi pubblica un'intervista in cui la cantante ed ereditiera rivla nuovi dettagli sulle sue nozze: "Devo ancora scrivere le promesse. A officiare ci sarà un prete con il quale ho già parlato tanto, seppur al telefono e, come dicevo, sarà una messa tutta in inglese. Ah, ovviamente arriverò con il mio papino, ovviamente in Lamborghini", ha raccontato l'ereditera.



E fa una promessa fashion: "I miei abiti saranno bellissimi. Quello da sposa, più classico, l’altro più pop e uno post party per la festa, molto particolare in stile Lamborghini. Ne avrò cambiati cinquanta per arrivare a quelli definitivi. Vi lascerò a bocca aperta".



La cerimonia, organizzata con l'aiuto del wedding planner Enzo Miccio, avrà luogo sul Lago di Como e tutti gli ospiti, circa un centinaio, dovranno sottoporsi al tampone: "Non sono contenta, ma chiederò a tutti i miei invitati di fare il tampone al massimo tre giorni prima dell'evento, perché non ci voglio neanche pensare alle conseguenze di possibili contagi", aveva già anticipato settimane fa.