Elettra Lamborghini sulle nozze: "Ai miei invitati chiederò il tampone"

Continuano i preparativi per ilprevisto a settembre. Dopo la location, il vestito e le fedi, ora la cantante si sta preoccupando anche delle misure anti-Covid necessarie per rendere il suo giorno più bello anche un evento sicuro.Dopo aver mostrato sui social il risultato negativo del suo tampone, nelle ultime Storie social dice: "Molti miei amici di Bologna sonoe giustamente se ne stanno a casa. Ma io so per certo di molti vip, che erano con loro, che hanno il coronavirus ma si rifutano di fare il tampone, non dicono niente e vanno in giro", accusa.Anche per questo lei ha deciso di chiedere il tampone agli invitati al suo matrimonio: "Non sono contenta, maal massimo tre giorni prima dell'evento, perché non ci voglio neanche pensare alle conseguenze di possibili contagi".