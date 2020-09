Elettra Lamborghini: prove da sposa con bouquet e nuovo caschetto

Condividi

Elettra Lamborghini continua a documentare su Instagram i preparativi per il suo matrimonio con Afrojack , in programma il 26 settembre. "Sará bellissimo e non vedo l'ora" , ha scritto su Instagram postando le ultime scelte legate al grande giorno: i fiori e il bouquet da sposa. E nelle Storie social chiede: "Vi piace il mio nuovo taglio di capelli ?", riferendosi al caschetto lungo e leggermente sfilato scelto per andare all'altare. L'attesa del grande giorno negli ultimi mesi è diventata sempre più forte, tanto che la cantante, 26 anni, ha confessato di aver avuto problemi di sonno causati dall'ansia per le nozze. Ad aiutarla ad affronatre lo stress prematrimoniale è stato il suo cavallo, Dadi , ultimo arrivato nella sua stalla: "In questo periodo di stress, cavalcare mi ha salvato la vita ".

"Devo ancora scrivere le promesse. A officiare ci sarà un prete con il quale ho già parlato tanto, seppur al telefono e, come dicevo, sarà una messa tutta in inglese. Ah, ovviamente arriverò con il mio papino, ovviamente in Lamborghini", aveva anticipato l'ereditiera parlando del matrimonio in un'intervista a Chi.



La cerimonia, organizzata con l'aiuto del wedding planner Enzo Miccio, avrà luogo sul Lago di Como e tutti gli ospiti, circa un centinaio, dovranno sottoporsi al tampone: "Non sono contenta, ma chiederò a tutti i miei invitati di fare il tampone al massimo tre giorni prima dell'evento, perché non ci voglio neanche pensare alle conseguenze di possibili contagi", aveva spiegato già un mese fa.



A curare personalmente la musica sarà, invece, lo sposo, il deejay e produceer Afrojack. "Lui è un santo, mi tratta come una principessa", aveva detto Elettra Lamborghini parlando di lui a Verissimo. I due hanno iniziato a frequentarsi a fine 2018 e la proposta di matrimonio è arrivata un anno più tardi, nel Natale 2019: "La proposta è arrivata il giorno di Natale, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne avevamo parlato", aveva raccontato Elettra. Riguarda nel video sotto la sua intervista con Silvia Toffanin.