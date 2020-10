Elettra Lamborghini: "Nick l'ho conquistato facendolo aspettare"

Condividi

A una settimana dalle nozze, Elettra Lamborghini ospite a Verissimo ripercorre la sua storia d'amore con il neomarito, il dj olandese Afrojack, nome d'arte di Nick van de Wall. "Ci siamo conosciuti a un Festival a Treviso, lui voleva conoscermi e mi ha chiesto di uscire ma la nostra prima uscita è andata malissimo: mi ha portato fuori con un'auto non Lamborghini (aveva anche una Lamborghini nel parcheggio ma non l'ha scelta)", racconta Elettra.



"L'appuntamento poi è andato così male che è stato quasi comico e alla fine, non so come, è successo che ci siamo trovati". Il primo bacio? "L'ho fatto aspettare, prima di baciare qualcuno devo essere fidanzata. Il mio segreto con gli uomini è non darla mai!".



Oggi per il suo neomarito ha solo parole dolcissime: "Lui è il mio migliore amico, con lui per la prima volta mi sono fidata di un uomo in modo diverso, perché per il mio cognome e il mio aspetto facevo fatica a fidarmi degli uomini. Per me se non fosse stato con Nick, non sarebbe stato con nessuno".