Elettra Lamborghini negativa al Covid: "Non ce n'è Coviddi"

Condividi

Elettra Lamborghini mostra il risultato del test per il Covid-19 sul suo profilo Instagram e scrive: "Non ce n'è Coviddi, non ce n'è". La cantante utilizza uno dei tormentoni dell'estate per comunicare il risultato negativo del test.



Solo qualche giorno fa, Elettra Lamborghini aveva annunciato la cancellazione di tutte le date dei suoi prossimi concerti. La sera di Ferragosto ha tenuto un concerto a Gallipoli che è stato al centro di numerosi dibattiti sui social. L'evento ha raccolto centinaia di giovani che non hanno rispettato le norme per contrastare il contagio da Covid-19.



Quando alcuni video del concerto sono finiti in rete, Elettra Lamborghini è stata duramente attaccata e criticata. Nella giornata del 16 agosto però, la cantante ha pubblicato uno stato sui social annunciando di aver deciso di annullare il suo tour estivo: "Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non è il momento... ci é stata data l'opportunitá e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti".