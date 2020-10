Elettra Lamborghini: "Il mio futuro con Nick"

Condividi

Ospite a Verissimo nella nuova veste di signora van de Wall, Elettra Lamborghini racconta i suoi progetti di coppia per il futuro: "Abbiamo preso una casa in Lombardia dove vivremo, ma non escludo di stare sempre di più anche in Belgio (dove ha casa il dj, ndr.). Mi piace molto, lo sto rivalutando perché lì vivi in mezzo alla natura, tra i cerbiatti", confessa.



Un figlio? "Sogno di diventare mamma ma è presto, non voglio illudere nessuno. Inoltre, non è semplice avere un figlio come si pensa e io vorrò essere una mamma molto presente, quindi ora è presto. Ho anche paura di mettere al mondo un figlio mio, mi spaventa molto. Da una parte credo che forse adottare un bambino sia la scelta più giusta per me".