Elettra Lamborghini: il lungo weekend con il #TeamBride

Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo addio al nubilato con un lungo weekend tra Capua, alla Tenuta San Domenico , e Capri , a bordo di un mega yacht. Insieme a lei, a immortalare i festeggiamenti un gruppo di 15 amici che sui social hanno condiviso le immagini insieme a dediche speciali per la loro amica e futura sposa. Nelle foto e nei video vediamo Elettra divertirsi tra tuffi, balletti, karaoke, cene, chiacchiere e risate : "Ci si ferma il battito, quando ti incontriamo per strada! Sembra un derby di coppa, ELE TU SEI IL NOSTRO SUPERCLASSICO", le scrive l'amico Marco Ferrero.

Le nozze con Afrojack, produttore e remixer olandese originario del Suriname, 32 anni, sono confermate per fine settembre: "Lui è un santo, mi tratta come una principessa", aveva confessato Elettra Lamborghini nella sua ultima intervista a Verissimo. I due hanno iniziato a frequentarsi a fine 2018 e la proposta di matrimonio è arrivata un anno più tardi, nel Natale 2019: "La proposta è arrivata il giorno di Natale, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne avevamo parlato", aveva raccontato Elettra. Riguarda nel video sotto la sua intervista con Silvia Toffanin.