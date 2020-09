Elettra Lamborghini e Afrojack in luna di miele tra elicottero e sushi

Condividi

La prima cena da marito e moglie di Afrojack, nome d'arte di Nick van de Wall, ed Elettra Lamborghini è stata a base di suchi e felicità. A immortalarla e condividerla su Instagram è stato il dj olandese: "Grazie per tutti i vostri auguri e messaggi", ha scritto.



Dopo il matrimonio di sabato 26 settembre a Villa Balbiano sul Lago di Como, la coppia ha trascorso la prima notte di nozze in una suite sul posto e, il giorno successivo, è partita per l'Olanda con un volo privato insieme a tutta la famiglia, per poi affittare un elicottero per un tour di coppia.