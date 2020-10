Elettra Lamborghini e Afrojack: dal primo bacio al matrimonio

Condividi

Il primo incontro è stato a un festival a Treviso, il primo bacio è arrivato dopo un mese e mezzo e la proposta di matrimonio un anno e mezzo più tardi: la storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack, nome d'arte di Nick va de Wall è un sogno romantico.



I due si sono sposati il 26 settembre con una cerimonia romantica sul Lago di Como: "Se non fosse stato con Nick non sarebbe stato con nessun altro, lui è il mio angelo", ha detto la cantante ospite e Verissimo da neosposa. Eppure al primo incontro non l'avrebbe detto: "La primissima uscita è stata disastrosa: ha preso sotto un porcospino con l'auto".



Dal primo bacio al matrimonio, fino alla luna di miele a Cipro, le tappe della storia d'amore tra Elettra Lamborghini e Afrojack.