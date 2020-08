Elettra Lamborghini, che sposerà il suo migliore amico

Condividi

Foto Instagram @elettramiuralamborghini

I preparativi del matrimonio tra Elettra Lamborghini e il deejay Afrojack procedono e intanto, mentre le nozze si avvicinano, i futuri sposi si rilassano insieme tra coccole, tenerezze e pranzi in famiglia. Per la cantante, 26 anni, Afrojack (pseudonimo di Nick van de Wall) è "il mio migliore amico", come lo definisce in una delle sue ultime Storie di coppia.