Elettra Lamborghini: "Afrojack, la mia persona preferita al mondo"

Foto Instagram @elettramiuralamborghini

"Buon compleanno alla mia persona preferita nel mondo, @afrojack. Il più dolce, onesto, amorevole e con il cuore più grande di tutti... Sono così fiera di te Babby e mi innamoro di te ogni secondo di più... Non vedo l'ora di passare tanti altri compleanni con te, ti amo".



Per i 33 anni del deejay olandese Afrojack, gli auguri più romantici arrivano dalla fidanzata e presto sposa Elettra Lamborghini, 26, che gli regala la sua prima promessa d'amore. Mentre i preparativi del matrimonio, previsto tra poche settimane, si fanno sempre più incalzanti, tanto che Elettra lamenta di non riuscire più a dormire per lo stress pre-nozze, i due sposini doventano sempre più romantici.