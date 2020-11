Eleonora Giorgi: "Avevo predetto l'amore tra Paolo e Clizia"

Condividi

"Io avevo predetto che gli sarebbe piaciuta Clizia, intelligente ma candida", così Eleonora Giorgi ospite a Verissimo con il figlio commenta la relazione tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. "Impressionante come Paolo e Clizia assomiglino a me e Massimo da giovani: lei è più grande con una relazione importante e un figlio, come me quando mi sono innamorata di Massimo", dice l'attrice.



"Clizia è molto affettuosa, ha un forte senso della famiglia, è una fonte di gioia per me. Se fanno un figlio io prendo la casa accanto: vorrei tanto fare la nonna!", confessa. "Purtroppo non ho ricordi di mamma e papà insieme, ho rimosso forse. Sono cresciuto con due genitori separati, ma che si sono sempre amati", racconta Paolo della sua infanzia.