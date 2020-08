Ed Sheeran sta per diventare papà

Condividi

Ed Sheeran diventerà presto papà, forse entro la fine dell'estate. Secondo il tabloid Sun, il cantante britannico aspetta un figlio (o una figlia) dalla moglie Cherry Seaborn, con la quale si è sposato in gran segreto nel gennaio 2019.



E in gran segreto hanno tenuto anche la gravidanza di lei, complice anche il periodo di lockdown che la coppia ha trascorso nella casa di campagna di famiglia nel Suffolk. Con il passare delle settimane e l'avvicinarsi del grande giorno però, il cantante e la 28enne giocatrice di hockey hanno iniziato a dirlo a parenti e amici e la notizia è trapelata. A Cherry, il 29enne ha dedicato la sua Perfect, sottolinanedo linfliuenza positiva che lei ha avuto nella sua vita. I due si conoscevano dai tempi della scuola, perché frequentavano lo stesso istituo: poi si sono persi di vista, per ritrovarsi anni dopo a una festa di Taylor Swift, e iniziare una relazione che va avanti dal 2015.