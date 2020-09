Ed Sheeran è diventato papà: "Benvenuta Lyra Antarctica"

Condividi

"La scorsa settimana, con l’aiuto di una squadra meravigliosa, Cherry ha dato alla luce la nostra bambina, sana e bellissima, Lyra Antarctica Seeborn Sheeran. Siamo pazzamente innamorati di lei", con queste parole Ed Sheeran annucia la nascita della prima figlia con una foto pubblicata su Instagram. Il cantante è diventato genitore insieme alla moglie Cherry Seaborn, con la quale si è sposato in gran segreto nel gennaio 2019.



E in massima segretezza hanno tenuto anche la gravidanza di lei, complice anche il periodo di lockdown che la coppia ha trascorso nella casa di campagna di famiglia nel Suffolk. Con il passare delle settimane e l'avvicinarsi del grande giorno però, il cantante e la 28enne giocatrice di hockey hanno iniziato a dirlo a parenti e amici e la notizia è trapelata.



Nel post pubblicato sui social per dare l'annuncio, Ed Sheeran chiede di rispettare la privacy di tutta la sua famiglia: "Sia la mamma che la piccola stanno bene e noi siamo al settimo cielo. Noi speriamo che rispetterete la nostra privacy".