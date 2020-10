Foto Instagram @chiaraferragni

Dopo la telefonata del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Fedez e l'appello del rapper a usare la mascherina, arriva da Instagram anche l'appello della moglie: "è un piccolo gesto che però fa veramente la differenza", ha detto l'influencer."Ieri abbiamo ricevuto unamolto inaspettata: siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere più convincente possibile. Probabilmente non esiste. Quello che posso dire è che ci troviamo in una situazione molto delicata. E l’Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. E che in qualche modo il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi", aveva già detto su Instagram Fedez.Tra gli influencer più seguiti durante la quarantena , i Ferragnez si erano già impegnati nella lotta al coronavirus, prima con la raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele , poi con il tour estivo per promuovere il turismo in Italia. "Per me essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio paese", ha spiegato Chiara Ferragni.