Dodi Battaglia: "Stefano sapeva sdrammatizzare ogni tensione"

Dodi Battaglia ospite a Verissimo racconta il suo dolore per la scomparsa dell’amico e batterista storico dei Pooh Stefano D’Orazio: "Dobbiamo pensare ad andare avanti e a onorare la sua memoria. Stefano è stato il vero collante dei Pooh, mentre io giocavo a fare l’artista lui pensava a gestire il gruppo". Tra Dodi Battaglia e Stefano D'Orazione c'era un legame fraterno molto fprte: "Avevo un rapporto particolare con lui. Sono sempre rimasto stupito dalla sua umanità e incredibile onestà intellettuale. Questa è una perdità che rimarrà per sempre , non l'ho ancora metabolizzata’".

A Silvia Toffanin, che gli chiede quando ha sentito Stefano per l’ultima volta, Dodi risponde: "L’ho sentito solo qualche giorno prima. La cosa che mi addolora di più è pensare che se ne sia andato senza poter abbracciare sua moglie, un amico".



Infine, sul come onorare il ricordo di Stefano D’Orazio, Dodi Battaglia dichiara: "Qualcosa dobbiamo sicuramente fare, che sia un’apparizione televisiva, un libro, un film per dire che gli amici per sempre sono veramente gli amici per sempre".