Diletta Leotta: "Daniele Scardina è stato il mio grande amore"

Foto Instagram @dilettaleotta

In un'intervista a Chi, Diletta Leotta parla per la prima volta della fine della storia d'amore con il pugile Daniele Scardina aka King Toretto, nata nel 2019, sopravvissuta al lockdown, ma naufragata lo scorso luglio. "Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo".



"Perché ho descritto nel mio libro Toretto come 'il mio amore' nonostante fra noi sia finita? In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo", racconta la conduttrice sportiva, 29 anni.



Smentendo poi i flirt che le sono stati attribuiti nel corso dell'estate, tra cui Zatlan Ibrahimovic e Marco Valta, Diletta Leotta parlando della sua attuale situazione sentimentale dice: "Ora? Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno".