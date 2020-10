Diana Del Bufalo torna single: "Edoardo è stato la mia guarigione"

Condividi

Dopo 7 mesi, è finita la storia d'amore tra Diana Del Bufalo, 30 anni, ed Edoardo Tavassi, 35 anni (fratello di Guendalina Tavassi). "Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato", ha scritto l'attrice annunciando la fine della relazione su Instagram



E prosegue: "Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI... Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me e io per lui. Stiamo bene! Lui è al sicuro e io pure. Questo è quello che conta".