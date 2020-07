Demi Lovato: la romantica proposta di matrimonio di Max Ehrich

Condividi

Demi Lovato si sposa: lo annuncia la cantante stessa postando su Instagram gli scatti della romantica proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Max Enrich sulla spiaggia di Malibu. Dopo aver raccontabto un annedoto di quando era piccola e sua padre la chiamava 'la mia piccola moglie', scrive: "Oggi, quella parola ha ancora più senso perché sto ufficialmente per diventare la moglie di qualcuno".



"Max, sapevo di amarti da quando ti ho incontrato. E sapevo che era qualcosa che non sarei stata in grado di descrivere a chiunque non l’avesse vissuto in prima persona. Per fortuna per te è stato lo stesso. Non mi sono mai sentita così amata in tutta la mia vita (a parte dai miei genitori). Con tutti i miei difetti. Non mi hai mai costretto a essere nessun’altra, se non me stessa. Sono onorata di sposarti (...) Ti amo più di quanto qualunque didascalia possa esprimere. Non vedo l’ora di creare una famiglia e di passare la mia vita con te", ha scritto la cantante, 27 anni.