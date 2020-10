Demet Özdemir: "Can Yaman è una persona di valore"

Condividi

Demet Özdemir ospite a Verissimo racconta il suo rapporto con il personaggio di Sanem di DayDreamer ma anche con il co-prtagonista della serie, l'attore Can Yaman. "Abbiamo un ottimo rapporto, è stato un bel viaggio quello fatto insieme e gli auguro davvero di avere una grande carriera, perché è una serie di cui possiamo essere fieri".



"Siamo amici, è una persona piena di valore, gli voglio bene, ma non riusciamo a vederci spesso perché lavoriamo un sacco e abbiamo tanti progetti", racconta a Silvia Toffanin. E sulla sua situazione sentimentale tra imbarazzi e difficoltà confessa: "Non ho un fidanzato".