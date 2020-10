Foto Instagram @1demetozdemir

Dopo Can Yaman,l'attrice turcala Sanem della seguitissima serie tv di Canale 5. Classe 1992, Demet è nata a Izmit in Turchia e si è trasferita da piccola a Istanbul insieme alla famiglia.Modella, cantante, ballerina e attrice, ha esordito per il piccolo schermo nel 2013, lavorando per diverse serie tv e anche per il cinema. Ininterpretala protagonista femminile della serie accanto a Can Yaman, nella serie Can Divit, con cui intraprende una travagliata storia d'amore.Eletti, Can Yaman e Demet Özdemir fuori dal set sono ottimi amici: "Lei s, mi ha insegnato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme", ha detto Can Yaman ospite di Silvia Toffanin.Nell'attesa dell'intervista a Verissimo a Demet Özdemir,