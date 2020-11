Daria Bignardi: "Mia figlia segue appassionatamente il GF Vip"

Condividi

"Purtroppo negli anni non ho più rivisto il Grande Fratello, ma mia figlia Emilia, che è molto esigente, sta seguendo appassionatamente questa edizione del Gf Vip, quindi se piace a lei vuol dire che è divertente".



Queste le parole di Daria Bignardi, in un’intensa intervista a Verissimo, parlando del re dei reality, di cui lei fu la prima conduttrice nel 2000. Tornata negli studi Mediaset dopo ben quindici anni, Daria racconta: "Ho lavorato a Mediaset per 10 anni e ho molti bei ricordi qui. Mi ricordo che mentre conducevo un programma dal titolo Corto Circuito ero incinta di mio figlio Ludovico".



Parlando della sua famiglia e del rapporto con sua madre, Daria confida: "Adoravo mia mamma. Con la sua ansia ossessiva mi ha rovinato e salvato allo stesso tempo la vita. Alle 9:00 esatte di ogni mattina, lei è sempre riuscita a chiamarmi, ovunque io fossi, financo a Sarajevo durante la guerra. Io ho ereditato la sua ansia, ma ho provato a salvare i miei figli trasformandola in altro, mettendola nel lavoro e nella mia creatività".



Fresca di stampa del suo ultimo romanzo Oggi faccio azzurro, che significa oggi non lavoro, a Silvia Toffanin che le chiede cosa ami fare nelle sue giornate libere, la scrittrice risponde: "Sto molto nella natura e guardo il cielo. Leggo e passo del tempo con i miei figli".