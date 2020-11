Daria Bignardi: l'intervista a Verissimo in 100 secondi

Condividi

Daria Bignardi torna negli studi Mediaset dopo ben quindici anni e per la prima volta si racconta ospite a Verissimo: "Mia mamma era malata di ansia ossessiva; alle 9 di ogni mattina, lei è sempre riuscita a chiamarmi, ovunque io fossi. Io ho ereditato la sua ansia, ma sto provando a salvare i miei figli", confessa.



Fresca di stampa del suo ultimo romanzo Oggi faccio azzurro, che significa oggi non lavoro, a Silvia Toffanin che le chiede cosa ami fare nelle sue giornate libere risponde: "Guardo il cielo, leggo e passo del tempo con i miei figli".



A 20 anni dalla sua conduzione della prima edizione del Grande Fratello, sul reality di Canale 5 dice: "Purtroppo non l'ho più visto ma mia figlia Emilia segue appassionatamente il Grande Fratello Vip quindi dev'essere divertente; lo guarderò".