Daria Bignardi: "L'ansia di mia madre mi ha rovinata e salvata"

Daria Bignardi, tornata negli studi Mediaset dopo ben quindici anni e ospite a Verissimo per la prima volta racconta: "Ho lavorato a Mediaset per 10 anni e ho molti bei ricordi qui. Mi ricordo che mentre conducevo un programma dal titolo Corto Circuito ero incinta di mio figlio Ludovico".



Parlando del rapporto con sua madre, Daria confida: "Mia mamma era malata di ansia ossessiva, mi chiamava alle 9:00 esatte di ogni mattina, e le due volte che non ho risposto ha chiamato la polizia, è sempre riuscita a chiamarmi, ovunque io fossi. Io ho ereditato la sua ansia, ma ho provato a salvare i miei figli trasformandola in altro, mettendola nel lavoro e nella mia creatività. Quando è scomparsa mi ha lasciato un vuoto enorme, che ho cercato di colmare scrivendo Non vi lascerò orfani".



Fresca di stampa del suo ultimo romanzo Oggi faccio azzurro confessa: "Il libro racconta di un abbandono e il mio modo di amare e certe lacune sono anche figlie del rapporto con mia madre. Non so se ho imparato ad amare ancora oggi. Sono stata molto amata, ho amato per quello che ho potuto, e spero di farlo sempre meglio".