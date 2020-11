Daria Bignardi e la rivelazione sul Grande Fratello

Condividi

"Purtroppo negli anni non ho più rivisto il Grande Fratello, ma mia figlia Emilia, che è molto esigente, sta seguendo appassionatamente questa edizione del Gf Vip, quindi se piace a lei vuol dire che è divertente".



Queste le parole di Daria Bignardi, in un’intensa intervista a Verissimo, parlando del re dei reality, di cui lei fu la prima conduttrice nel 2000. Tornata negli studi Mediaset dopo ben quindici anni, Daria racconta: "Ho lavorato a Mediaset per 10 anni e ho molti bei ricordi qui. Mi ricordo che mentre conducevo un programma dal titolo Corto Circuito ero incinta di mio figlio Ludovico".