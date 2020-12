Damiano Carrara svela il sorriso della nuova (presunta) fidanzata

Condividi

35 anni, occhi azzurri, sorriso dolce e una professione altrettanto "zuccherina": pasticcere. Damiano Carrara è diventato l'uomo dei sogni di molte telespettatrici che lo hanno seguito in tv come giudice di Bake Off Italia e volto di Cake Star. Ecco perché il suo - ancora presunto - fidanzamento ha scatenato le sue fan.



"Smile", si legge nella sua ultima foto di coppia postata su Instagram, accompagnata da un cuore rosso. La foto in bianco e nero ritrae lo chef in primo piano e dietro metà testa di una ragazza, di cui si vede però chiaramente il sorriso.



Questa non è l'unica foto in coppia pubblicata sul profilo del riservatissimo pasticcere: il primo scatto con la ragazza misteriosa Damiano lo aveva pubblicato a inizio novembre. "Momenti speciali", aveva scritto commentando una foto con lei al tramonto, volutamente controluce per nascondere i volti.



Da quanto racconta quest'ultimo scatto, la ragazza è ancora nella vita di Damiano ed è capace di farlo "sorridere".