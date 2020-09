Condividi

è solo l'ultimo attore a risultare positivo al coronavirus. Rimasto bloccato a Londra durante il lockdown - con la fidanzata Suki Waterhouse - mentre girava, la Warner Bros fa sapere che Robert Pattinson è risultato positivo al tampone e quindi le riprese del film, a soli 3 giorni dalla riapertura del set, sono state di nuovo sospese in via precauzionale.Nel comunicato diffuso dalla Warner Bros non ci sono informazioni sullo stato di salute di Pattinson, che ha comoiuto 34 anni proprio durante il lockdown. Quello che è certo è che l'attore è solo l'ultima star del cinema a dover fare i conti con il coronavirus. L'ultimo a raccontare il suo calvario è statoche ha contagiato anche tutta la sua famiglia.

"Posso solo dirvi che è stata una delle prove più impegnative e difficili che abbiamo dovuto superare come famiglia. E anche per me, che ne ho passate davvero tante, è stata dura. Essere positivi al virus è molto peggio di una frattura o di una ferita, perché il tuo pensiero va subito alle persone che hai intorno e a cui tieni", ha detto in un video social. "Avrei voluto essere io l’unico contagiato di casa, e invece non è andata così: quando me l’hanno detto è stato come un calcio in pancia, perché da sempre la mia priorità è proteggere la mia famiglia".