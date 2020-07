Da Katy Perry a Giorgia Palmas: i pancioni dell'estate 2020

Condividi

Giorgia Palmas si sta godendo il suo pancione in famiglia, con Filippo Magnini e la sua prima figlia Sofia, sotto il sole della Sardegna, così come Alice Campello, in vacanza sull'isola italiana con Alvaro Morata e i loro due gemelli, che presto avranno un nuovo fratellino.



Insieme a loro, tante sono le star che si stanno godendo le vacanze estive in dolce compagnia del loro pancione: oltreoceano, a godersi le loro prime gravidanze sono la popstar Katy Perry, in attesa della prima figlia con il compagno Orlando Bloom, e la supermodella Gigi Hadid, in attesa del primo figlio da Zayn Malik.



Tornando in Italia, sono alla seconda gravidanza la top model Eva Riccobono, che si rilassa tra piscina e amaca mentre si gode la seconda dolce attesa dal compagno Matteo Ceccarini, e l'attrice Margareth Madè, in attesa del secondo figlio dal marito Giuseppe Zeno. Guarda nel video sopra, i pancioni vip dell'estate 2020.