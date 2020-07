MODA Da Bianca Balti a Martina Stella: i bikini "mini me" di mamme e figlie Stesso costume, taglie diverse: anche quest'estate sono tante le mamme star che hanno scelto bikini coordinati con le figlie. Per un perfetto look "mini me" da spiaggia

Anche per quest'estate, molto star mamme non hanno resistito alla tentazione di vestirsi coordinate con le proprie figlie, soprattutto in spiaggia. E così nelle cartoline dalle vacanze di famiglia dalla spiaggia vince lo stile "mini me", con costumi uguali per mamme e figlie.



"Il mio stile preferito è tu e me", scrive Bianca Balti postando una foto con il costume della stessa fantasia della figlia più piccola, Mia, 5 anni. "Matchy matchy" anche uno dei costumi di Beatrice Valli e della sua secondogenita, Bianca, 3 anni: "Giornate di sole e coccole con la mia Bubi Ormai è proprio una signorina!"

Stesso bikini anche per Martina Stella e la figlia Ginevra, 7 anni (della figlia Ginevra, nata dalla relazione con l'ex fidanzato Gabriele Gregorini), che per una giornata insime in piscina hanno scelto entrambe un bikini turchese metallizzato coordinato.

Stesso pareo e stesso giallo fosforescente per la vacanza estiva di Maddalena Corvaglia e la figlia Jamie, 8 anni, nata dal matrimonio con l'ex marito Stef Burns alias Stephan Birnbaum. "Ultima giornata Salentina... Respiro il mio amore , il mio mare, la mia famiglia e mi ricarico", scrive la showgirl, 40 anni.

Ad amare i look coordinati di famiglia sono anche i Kardashian-Jenner: quest'anno la prima a sfogggiarlo è stata Kylie Jenner che per una giornata in barca con la sua piccola Stormi, 2 anni e mezzo, ha scelto un look matchy-matchy firmato Dior: "Spero che vorrà coordinarsi con me per sempre!".

