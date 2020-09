Da Alessio Boni a Pierfrancesco Favino: a Venezia si sfila con i figli

Condividi

Foto Instagram @bestmovie_mag

La novità più tenera di questa 77esima edizione del Festival di Venezia sono i red carpet da papà. L'ultimo in ordine di tempo è quello del neopapà Alessio Boni, che ha sfilato accanto alla fidanzata Nina Verdelli con il loro piccolo Lorenzo tra le braccia. Diventati genitori per la prima volta lo scorso 23 marzo, durante il lockdown, la coppia non ha abbandonato il figlio nanche per il tempo di un red carpet, regalando una bellissima sfilata di famiglia.