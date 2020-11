Il compleanno diarriva solo a un mese di distanza da un’altra ricorrenza molto importante per la conduttrice, i 25 anni di matrimonio con il marito. "Un'altra volta sì", aveva scritto Cristina su Instagram, accanto ad alcune foto di momenti speciali vissuti con il marito; dalla più attuale, con mascherina alla mano, ad altre in bianco e nero risalenti all’inizio della loro storia, e poi ancora viaggi ed escursioni, e il romantico abbraccio della notte in cui Giorgio Gori venne eletto sindaco di Bergamo.La coppia si era conosciuta a Mediaset, quandoera uno dei volti di punta del Tg5 eera il direttore di rete, per poi sposarsi il 1 ottobre del 1995 a Carpaneto, un piccolo paese in provincia di Alessandria. L'anno dopo è arrivata la prima figlia,, 24 anni, nel 1997 è nato, 23 anni, e nel 2001Un amore forte e duraturo, nato da una sintonia immediata tra i due: "Giorgio restava sempre al giornale fino a tardi per seguire le edizioni del TG di mezzanotte, fingendo di leggere i giornali; avevo capito che gli piacevo, ma non si decideva a chiedermi di uscire, quindi ho fatto io il primo passo e l'ho invitato al cinema., perfetti l'uno per l’altra, anche se siamo molto diversi. Lui è semplicemente la persona con cui sto meglio", aveva raccontato Cristina Parodi alo scorso febbraio.