Cristina Parodi e Giorgio Gori: "Un'altra volta sì"

"Le nozze d'argento sono un bel traguardo, una gioia, quindi credo che lo festeggeremo". Lo aveva annunciato e lo ha fatto: Cristina Parodi ha celebrato 25 anni di matrimonio con Giorgio Gori, l'uomo che ha sposato il primo ottobre 1995. "Un'altra volta sì" ha scritto la giornalista su Instagram postando dei rarissimi scatti di coppia, tra cui la foto di quello che sembra un secondo sì, intimo e discreto.



Abiti bianchi e casual, un mazzo di fiori in mano, un abbraccio e un bacio a un viso felice: questo il ritratto affidato a Instagram dei 25 anni d'amore con il sindaco di Bergamo. "Siamo come due metà di una mela, perfetti l'uno per l’altra, anche se siamo molto diversi. Lui è semplicemente la persona con cui sto meglio", aveva raccontato Cristina Parodi a Verissimo parlando del marito (nel video sotto).