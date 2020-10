Ospite a Verissimo,racconta i suoi primi mesi da mamma di nata lo scorso 20 maggio , e in particolare ilnei suoi primi mesi da mamma: "Io e Luca (Argentero) avevamo scelto die pochi giorni fariconoscibile; lo trovo triste. Sono rimasta molto spiazzata. Neanche i miei amici e i miei parenti avevano foto di Nina sul telefono", racconta l'attrice e fitness blogger.E sulle critiche che arrivano da Instagram dice: "Mi sembra che di in questi tempi lestiano aumentando, come ti muovi ti muovi male. Se sei in forma dopo il parto non va bene ma se non lo sei non va bene ugualmente. Fa parte del gioco, a me le critiche non mi disturbano, ma su mia figlia sono rimasta veramente spiazzata, perché abbiamo prestato molto attenzione".