Cristina Marino: "Io e Luca (Argentero) ci sposiamo tra pochi mesi"

Ospite a Verissimo da neomamma di, nata lo scorso 20 maggio,racconta la sua nuova famiglia cone i piani per il futuro. A partire dalle, già in programma prima che rimanesse incinta , poi rimandate anche a causa del coronavirus."Avevamo deciso che ci saremmo sposati mentre ero incinta con unche poi è saltato per il lockdown, quindi, tra pochi mesi", rivela l'attrice. "Mi piacerebbe una cerimonia intima, non in grande, con poche persone. Unainsieme alle persone che hanno condiviso il nostro percorso".