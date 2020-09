Cristina Chiabotto e Marco Roscio: "Un anno di noi"

Condividi

Quello tra la showgirl di Moncalieri, 34 anni, e il manager di Torino, 34, era stato un matrimonio da favola celebrato davanti a molti invitati vip (tra cui Andrea Pirlo e Claudio Marchisio). Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono usciti allo scoperto nel giugno 2018: una relazione inaspettata dopo un anno difficile per l'ex Miss Italia, che nell'autunno 2017 aveva detto addio a Fabio Fulco dopo 12 anni d'amore.



"Non sono più la sua priorità", l'aveva accusata lui quando la storia era finita. Cristina gli aveva risposto tra le lacrime proprio a Verissimo: "Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte".