Cristiano Ronaldo positivo al Covid, l’affetto della mamma e di Georgina

L’attaccante della Juventus e della nazionale di calcio del Portogallo Cristiano Ronaldo, 35 anni, come confermato in queste ore proprio dalla Federazione calcistica del Portogallo, è risultato positivo al Covid-19 e si trova in isolamento, come previsto dal protocollo della Uefa.



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, da sempre conosciuto come Cristiano Ronaldo, come si legge nella nota ufficiale della federazione portoghese: “è stato costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale portoghese dopo essere risultato positivo al Covid-19, quindi non farà parte della squadra che andrà in campo contro la Svezia. Il calciatore non ha sintomi e si trova attualmente in isolamento”.



Il cinque volte Pallone d'Oro, infatti, è attualmente impegnato in Portogallo nel ritiro con la nazionale portoghese in occasione delle gare di Nations League.