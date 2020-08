Costanza Caracciolo e le altre neomamme in bikini

Condividi

Neomamma bis di Isabel, Costanza Caracciolo posta ad agosto, da Forte dei Marmi, la sua prima foto in bikini dell'estate 2020: "Osa sognare, #pianopiano", scrive la showgirl che ha partorito la sua seconda figlia lo scorso marzo, in piena pandemia.



Come la moglie Christian Vieri, anche l'influencer Beatrice Valli, sempre dalla spiaggia di Forte dei Marmi, non ha avuto paura di mostrare il suo fisico da neomamma in bikini, che ha ricevuto le critiche di alcuni hater: "Mi sto godendo questo momento, senza fretta di tornare in forma", dice l'influencer che, dopo Alessandro (nato da una precedente relazione con Nicolas Bovi), ha avuto due figlie con Marco Fantini; Bianca, 2 anni, e Azzurra, 2 mesi. "Il mio corpo tornerà come prima quando vorrà lui. Le vostre cattiverie non mi interessano".